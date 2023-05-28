Сборная Латвии может получить € 100 тыс. от государства за бронзу на ЧМ-2023

Сборная Латвии может получить около € 102 тыс. за победу в матче за бронзовые медали чемпионата мира — 2023 с США, сообщает агентство LETA со ссылкой на слова заместителя директора департамента спорта Министерства образования и науки Анды Мичуле.

Она пояснила, что, согласно постановлению Кабинета министров о присуждаемых местах на чемпионатах мира, хоккейная сборная Латвии может претендовать на денежную премию в размере € 102 447 за третье место. Денежная премия предназначена для всей команды – спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала.

Напомним, на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершилась игра за третье место в рамках чемпионата мира – 2023, в которой встречались сборные США и Латвии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали латвийцы. Сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.