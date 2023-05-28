Автор победной шайбы сборной Латвии в матче с США за бронзу рассказал о победе

Автор победной шайбы в овертайме матча с США, форвард латвийской команды Кристиан Рубинс поделился эмоциями после завоевания бронзовых медалей чемпионата мира — 2023.
«Когда тебе надевают медаль на шею, невозможно описать эмоции. Хочется плакать. Хочется смеяться. Хочется улыбаться. Это безумие. Если честно, нет слов.
Было действительно тяжело. Я по-настоящему осознал, что произошло, только позже, а не когда забил гол. Просто в самом начале я хотел немного отпраздновать, а потом я по-настоящему осознал это после того, как увидел, как парни плачут и радуются», — приводит слова Рубинса журналист Аарон Викерс в своём «твиттере».
Напомним, на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершилась игра за третье место в рамках чемпионата мира – 2023, в которой встречались сборные США и Латвии. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали латвийцы. Сборная Латвии впервые в своей истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
- 28 мая 2023
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