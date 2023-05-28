«Мы можем праздновать год». Защитник Фрейбергс — о бронзе сборной Латвии

Защитник сборной Латвии Ральф Фрейбергс оценил работу помощника главного тренера команды Петтери Нуммелина и рассказал о праздновании национальной команды после завоевания бронзы на чемпионате мира — 2023.
«Такого тренера в сборной у меня ещё не было. Петтери тренирует нас, защитников, и остаётся очень позитивным. Если кто-то ошибался, он всегда был рядом, чтобы поддержать. Он невероятный парень.
На протяжении всего турнира наши болельщики были нереальными. Я с большим уважением отношусь к тому, что мы такая маленькая, но сплочённая нация. Это невероятное чувство. Я чуть не заплакал, хотя никогда не плачу.
Мы можем праздновать год. Я бы не сказал, что это важный день, потому что мы завоевали эту медаль, но это точно был важный год. Завтра у нас парад. Мы ещё не были в такой ситуации, так что посмотрим, как пройдёт вечеринка», — приводит слова Фрейбергса Iltalehti.
- 28 мая 2023
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