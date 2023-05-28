Крикунов: Латвия с населением в 1,5 млн обыграла США — страну, в которой 360 млн, это как?

Экс главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал победу сборной Латвии в матче за третье место на чемпионате мира с США (4:3 ОТ).

«Выдающийся результат! Вы только представьте, что страна с населением в 1,5 млн обыграла США, страну, в которой 360 млн. Это как? Латвийцы ведь ещё и нас учили играть в хоккей. Когда погибли ребята из «ВВС», разбились под Екатеринбургом, там три парня из Латвии были. Они уже играли и раньше нас начали ездить на чемпионаты мира. Мы же поздно начали в хоккей играть.

Для Латвии это лучший результат, и ближайшие не знаю сколько лет повторить это будет тяжело. Заслуживают ребята похвалы, сделали большое дело», – сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.