«Мечты сбываются!». Витолиньш — о третьем месте сборной Латвии на ЧМ-2023

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш прокомментировал победу над США (4:3 ОТ) в рамках матча за третье место на чемпионате мира — 2023.
«Мечты сбываются! Мотивировать эту команду не нужно. Были вопросы об эмоциях перед игрой за бронзу. Мы проиграли Канаде, впервые попав в полуфинал. Работа наших хоккеистов с первой до последней минуты — фантастика. Их нужно было держать на скамейке чуть ли не за краги, чтобы они не выскочили на лёд. Большое спасибо шестому игроку на трибунах — всю игру мы были в большинстве. Он помог нам, приземлил американцев. Было видно, что у них начали трястись руки, что нетипично для американской команды.
Планка установлена высоко, но следующие игры начнутся с нуля. Не нужно создавать иллюзий, что мы сейчас обыграем всех с разницей в пять-шесть голов. Точно так же будут игры с преимуществом в одну шайбу, будут проигрыши, будут и болезненные поражения. Таков хоккей. Теперь мы увидели, что можем бороться, что у нас есть характер. В коротких турнирах личность многое даёт. Не мастерство, а сплочённость коллектива, единая мысль о цели. В моё время четвертьфинал считался выполненной задачей. Здесь я чувствовал, что это не так. Мечты сбываются», — приводит слова Витолиньша Sportacentrs.
- 28 мая 2023
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