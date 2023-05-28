Германия открыла счёт в финале ЧМ-2023, Канада ответила через три минуты
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В эти минуты проходит решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречаются сборные Канады и Германии. Идёт первый период, счёт равный — 1:1.
На восьмой минуте первого периода Джон-Джейсон Петерка с передач Морица Зайдера и Морица Мюллера открыл счёт в матче. Гол был засчитан после видеопросмотра на предмет положения «вне игры».
Спустя три минуты и три секунды сборная Канады восстановила равенство в счёте. Отличился форвард Сэмми Бле с передач Пейтона Кребса и Джейка Нейборса.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЧМ-2023. Финал
28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Канада
1-й период
1 : 1
Германия
0:1 Петерка (Зайдер, Мюллер) – 07:44 1:1 Бле (Кребс, Нейборс) – 10:47
Напомним, в матче за бронзу сборная Латвии была сильнее национальной команды США (4:3) и впервые в истории заняла третье место на чемпионате мира.
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