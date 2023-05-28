The Hockey News: Тарасенко мог бы занять место во втором звене «Колорадо»

Североамериканский портал The Hockey News включил российского форварда Владимира Тарасенко в список игроков, которые потенциально подошли бы «Колорадо Эвеланш».
«Возможно, «Колорадо» «нацелятся» на бывшего нападающего «Сент-Луиса» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко, который находится в статусе неограниченно свободного агента. Тарасенко забил 18 голов и набрал 50 очков в 69 матчах за «блюзменов» и «синерубашечников» в этом сезоне, и он вполне мог бы занять место во втором звене «лавин», — сказано в статье.
Среди других игроков, подошедших бы «Колорадо», отмечаются Райан О'Райлли, Тимо Майер, Джейсон Цукер и Брок Бёзер.
Напомним, «Колорадо Эвеланш» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступил «Сиэтл Кракен» со счётом 3-4 в серии.
- 28 мая 2023
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