Боб Хартли: я невероятно горжусь Латвией, это исторический день для них

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли поздравил игроков и тренерский штаб латышской команды с завоеванием бронзовых медалей на чемпионате мира — 2023.
«Я невероятно горжусь сборной Латвии, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира! Командная работа, большая самоотдача игроков и тренеров, невероятная поддержка болельщиков. Великая история любви! Это исторический день для латвийского хоккея. Поздравляю всех членов команды и болельщиков. Вы заработали и заслужили эту медаль.
Мне было очень хорошо с латвийцами. Я старался делать свою работу как можно лучше. Но из‑за конфликта расписаний между «Авангардом» и сборной Латвии мне пришлось сделать очень сложный выбор. Федерация очень хорошо ко мне относилась, и там работают отличные люди, — приводит слова Хартли «Матч ТВ».
Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4). В матче за бронзу латвийцы победили США (4:3 ОТ).
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