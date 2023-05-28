Финал ЧМ-2023: Канада и Германия обменялись заброшенными шайбами во втором периоде

В эти минуты проходит решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречаются сборные Канады и Германии. После второго периода счёт равный – 2:2.
На 14-й минуте второго периода Даниэль Фишбух с передач Максимилиана Кастнера и Морица Зайдера во второй раз в матче вывел сборную Германии вперёд.
На 18-й минуте периода Лоусон Круз с передач Пейтона Кребса и Маккензи Уигара реализовал большинство, сделав счёт 2:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Канады выигрывала чемпионат мира по хоккею 27 раз. В последний раз это случилось в 2021 году. Всего у канадцев 72 участия на турнире. Сборная Германии ни разу не побеждала на турнире. В последний раз они играли в финале в 1930 году.
Отметим, что в матче за бронзу ЧМ-2023 сборная Латвии была сильнее США (4:3 ОТ).
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