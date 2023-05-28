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Фантилли повторил достижение Фетисова, Макарова, Каменского, Могильного, Фёдорова

Фантилли повторил достижение Фетисова, Макарова, Каменского, Могильного, Фёдорова
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На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершился решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречались сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:2 одержали канадцы.

Форвард сборной Канады Адам Фантилли в один год выиграл молодёжный и взрослый чемпионаты мира. По этому показателю 18-летний форвард повторил достижения Вячеслава Фетисова — Сергея Макарова (1978), Евгения Белошейкина — Валерия Каменского (1986), Александра Могильного — Сергея Фёдорова (1989), Мартина Гавлата (2000), Джонатана Тэйвза (2007), Хенри Йокихарью — Каапо Какко (2019).

Напомним, в группе сборная Канады заняла второе место, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф «кленовые листья» были сильнее Финляндии (4:1), Латвии (4:1) и Германии (5:2).

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