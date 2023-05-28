Вратарь сборной Латвии Артур Шилов — MVP чемпионата мира — 2023
Поделиться
Международная федерация хоккея назвала вратаря сборной Латвии Артура Шилова — MVP чемпионата мира — 2023, сообщает пресс-служба ИИХФ.
В 10 матчах турнира на счету 22-летнего вратаря семь побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,20.
Шилов стал пятым вратарём, получившим титул MVP чемпионата мира после Денниса Эндраса (Германия, 2010 г.), Виктора Фаста (Швеция, 2011 г.), Пекки Ринне (Финляндия, 2014 г.) и Юхи Олкинуоры (Финляндия, 2022 г.).
Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2023, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счётом 4:3 ОТ.
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
23:30
-
23:25
-
23:16
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:42
-
22:34
-
21:59
-
21:43
-
21:35
-
21:09
-
20:57
-
20:42
-
20:37
-
20:16
-
20:00
-
19:43
-
19:37
-
19:31
-
19:18
-
19:12
-
19:04
-
18:53
-
18:43
-
18:25
-
18:18
-
18:08
-
18:04
-
17:58
-
17:50
-
17:44
Партнерский контент