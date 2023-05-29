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Второй номер рейтинга драфта НХЛ канадец Фантилли установил уникальный рекорд

Второй номер рейтинга драфта НХЛ канадец Фантилли установил уникальный рекорд
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Форвард сборной Канады Адам Фантилли, став победителем чемпионата мира — 2023, установил уникальный рекорд.

18-летний форвард стал первым хоккеистом в истории, выигравшим в один год золотые медали молодёжного и взрослого чемпионатов мира, а также приз лучшему игроку NCAA — «Хоби Бейкер Эворд».

Напомним, Фантилли, выиграв в один год золотые медали молодёжного и взрослого чемпионатов мира, повторил достижения Вячеслава Фетисова — Сергея Макарова (1978), Евгения Белошейкина — Валерия Каменского (1986), Александра Могильного — Сергея Фёдорова (1989), Мартина Гавлата (2000), Джонатана Тэйвза (2007), Хенри Йокихарью — Каапо Какко (2019).

Фантилли по мнению многих специалистов является вторым номером рейтинга драфта НХЛ — 2023 после Коннора Бедарда.

На стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершился решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречались сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:2 одержали канадцы.

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