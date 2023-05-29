Сейм Латвии утвердил 29 мая праздничным выходным днём после бронзы сборной на ЧМ-2023

29 мая в Латвии объявлено выходным днём в связи с завоеванием сборной бронзы на чемпионате мира — 2023, сообщает Leta.

Отмечается, что одной из причин, по которой было необходимо объявить праздник, является необходимость дать возможность жителям регионов встретить в Риге латвийскую команду. Отдельно сказано, что экзамены в учебных заведениях отменены не будут.

Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4). В матче за третье место латыши обыграли в овертайме сборную США (4:3 ОТ).