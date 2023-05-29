Защитник сборной Канады Миддлтон: выпью столько пива, сколько в меня влезет
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Защитник сборной Канады Джейкоб Миддлтон поделился эмоциями после победы на чемпионате мира — 2023. В финальной встрече канадцы победили национальную команду Германии (5:2).
«Золотая медаль, детка! Это приятно, но не так хорошо, как первое пиво, которое я открыл в раздевалке. Выпью столько пива, сколько в меня влезет. На следующие две недели у меня ничего не запланировано, так что будет хорошо (улыбается)», — приводит слова Миддлтона Ilta-Sanomat.
27-летний игрок обороны провёл на турнире 10 встреч, в которых отдал пять результативных передач.
Напомним, канадцы в 28-й раз стали победителями мирового первенства. По этому показателю национальная команда Канады обошла сборные России и СССР, которые на двоих 27 раз завоёвывали золотые медали.
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