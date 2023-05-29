Тамбиев назвал факторы, позволившие сборной Латвии выиграть бронзу на ЧМ-2023

Главный тренер «Адмирала», бывший форвард сборной Латвии Леонид Тамбиев рассказал, благодаря чему латыши смогли выиграть бронзовые медали чемпионата мира — 2023.

«Всех перечислять из этой команды не буду, но кто-то играл у меня в молодёжной и юниорской сборной. Из тренеров у меня доброжелательные отношения с Харийсом Витолиньшем.

У команды была очень хорошая физическая готовность, она двигалась очень хорошо, выиграла единоборства. Даже по сегодняшнему матчу они не просаживались в движении, борьбе. Без этого команда могла мало на что рассчитывать, потому что индивидуальный уровень мастерства у игроков невысокий. Витолиньш привил команде очень хорошую организацию игры: она хорошо действовала в обороне и меньшинстве с полной самоотдачей и высокой мотивацией. Не забывайте, что практически все игры они проводили дома, за Латвию болели неистово дома и в Финляндии», — приводит слова Тамбиева ТАСС.

Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. В матчах на вылет латыши победили в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4). В матче за третье место Латвия обыграла в овертайме сборную США (4:3 ОТ).