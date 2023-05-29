Победная раздевалка сборной Канады после завоевания золотых медалей на ЧМ-2023

Сборная Канады в 28-й раз стала победителем мирового первенства. После окончания матча с Германией (5:2) и награждения победителей канадцы в раздевалке ярко отпраздновали завоевание золота чемпионата мира — 2023.
Напомним, в группе сборная Канады заняла второе место, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф «кленовые листья» были сильнее Финляндии (4:1), Латвии (4:1) и Германии (5:2).
По количеству золотых медалей на чемпионатах мира национальная команда Канады обошла сборные России и СССР, которые на двоих 27 раз завоёвывали золотые медали.
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава. Ранее стал известен предварительный состав групп на будущее мировое первенство.
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