Плющев: Россия тенденциям мирового хоккея не очень соответствует

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российская национальная команда не очень соответствует тенденциям в мировом хоккее.
«Любой чемпионат мира — это смотрины того, что есть в хоккее на сегодняшний день, куда он двигается. Не скажу, что видел все матчи, но то, что удалось посмотреть, говорит о движении мирового хоккея вперёд. Пускай не все команды были укомплектованы лучшими игроками, тенденция налицо. Достаточно посмотреть на соперников, которые раньше были во второй обойме, а теперь показывают достойные результаты, — Латвию, Германию, Швейцарию, Данию. У них растёт уровень мастерства, и с ними нам придётся считаться.
К сожалению, мы этим тенденциям не очень соответствуем. У нас часто любят заниматься самолюбованием, а не следить за тем, как развивается мировой хоккей. Не хотел бы рассуждать, как бы выступила сборная России, не зная ни состава, ни тренерского штаба. Нет смысла строить иллюзии», — приводит слова Плющева «РИА Новости».
Глава ИИХФ Люк Тардиф ранее заявлял, что решение по участию сборных России и Беларуси в турнирах под эгидой организации будет принято в марте 2024 года. Обе сборные уже отстранены от чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Чехии.
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