Тамбиев: без России уровень чемпионата мира упал в несколько раз

Главный тренер «Адмирала», бывший форвард сборной Латвии Леонид Тамбиев оценил уровень хоккея на чемпионате мира — 2023 без участия национальной команды России.

«Чемпионат мира, как мне удалось посмотреть, оставил двоякое впечатление. Во-первых, нет сборной России, и уровень турнира упал в несколько раз. Очень мало было звёзд из Национальной хоккейной лиги, да и трудно сказать, кто был такой звездой. Было очень много откровенно слабых команд по уровню. Те же чехи, шведы привезли немало игроков из внутреннего чемпионата, у чехов лучшим был 37-летний [Роман] Червенка. Без игроков НХЛ можно бороться, что этот чемпионат и показал», — сказал Тамбиев в интервью ТАСС.

Глава ИИХФ Люк Тардиф ранее заявлял, что решение по участию сборных России и Беларуси в турнирах под эгидой организации будет принято в марте 2024 года. Обе сборные уже отстранены от чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Чехии.