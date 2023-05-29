Тамбиев: без России уровень чемпионата мира упал в несколько раз

Главный тренер «Адмирала», бывший форвард сборной Латвии Леонид Тамбиев оценил уровень хоккея на чемпионате мира — 2023 без участия национальной команды России.
«Чемпионат мира, как мне удалось посмотреть, оставил двоякое впечатление. Во-первых, нет сборной России, и уровень турнира упал в несколько раз. Очень мало было звёзд из Национальной хоккейной лиги, да и трудно сказать, кто был такой звездой. Было очень много откровенно слабых команд по уровню. Те же чехи, шведы привезли немало игроков из внутреннего чемпионата, у чехов лучшим был 37-летний [Роман] Червенка. Без игроков НХЛ можно бороться, что этот чемпионат и показал», — сказал Тамбиев в интервью ТАСС.
Глава ИИХФ Люк Тардиф ранее заявлял, что решение по участию сборных России и Беларуси в турнирах под эгидой организации будет принято в марте 2024 года. Обе сборные уже отстранены от чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Чехии.
- 29 мая 2023
-
11:05
-
10:44
-
10:27
-
10:15
-
10:09
-
09:47
-
09:30
-
09:22
-
09:08
-
09:00
-
08:47
-
08:33
-
08:19
-
08:11
-
07:53
- 28 мая 2023
-
23:30
-
23:25
-
23:16
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:42
-
22:34
-
21:59
-
21:43
-
21:35
-
21:09
-
20:57
-
20:42
-
20:37
-
20:16
-
20:00