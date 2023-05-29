Светлов: ИИХФ не занесла ЧМ себе в зачёт, политика всё испортила

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал об итогах мирового первенства — 2023.
«Много раз уже говорили о том, что без сборных России и Беларуси уровень турнира стал ниже. Были команды, например, Венгрия и Словения, которые явно не выдерживали конкуренции, потому и вылетели в первый дивизион. Зато порадовало, что задачу-минимум решила сборная Казахстана, которая уверенно сохранила место в элите.
Думаю, ИИХФ не занесла этот турнир себе в зачёт, политика всё портит. Из-за этого в организации не видно прогресса.
Лучший матч турнира? Назову полуфинал США — Германия. Наряду с канадцами эти команды выделялись — быстрые, колючие. Немцы начали с трёх поражений, но игровой потенциал команды был виден. В своё время большое влияние на их хоккей оказали североамериканцы, но теперь у немцев много интересной молодёжи. Выход Германии в финал Олимпиады в Пхёнчхане не был случайным. Как и нынешний успех», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Светлов рассказал о победе сборной Канады на мировом первенстве — 2023 и о разрыве в уровне европейского и североамериканского хоккея.
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