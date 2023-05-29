«Я обиделся на хоккей». Лукоянов — о поражении «Ак Барса» от ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал, что ему трудно далось поражение от ЦСКА в финале Кубка Гагарина (3-4 в серии).

«Поражения бывают разными. Проиграть в решающем матче серии – это самое обидное и неприятное. У меня было опустошение, я ничего не хотел слышать и читать. Я обиделся на хоккей. Бывает, проигрываешь серию вообще без шансов – это одно. Но когда ты знаешь, что можешь победить, но проигрываешь в седьмой игре – это очень сложно пропустить через себя. В седьмом матче с ЦСКА у нас была реальная возможность победить, мы несколько раз вели в счёте.

«Обиделся на хоккей» – это как? Я до сих пор никакие новости про хоккей не читаю, ни разу не посмотрел обзор седьмого матча, не видел видео, как ЦСКА поднимает Кубок Гагарина. Это некое внутреннее переживание. Нас ведь с детства всех учат не проигрывать. У кого-то потом это чувство притупляется, но я не умею проигрывать, скажу честно. Сейчас нужно успокоиться, перезагрузиться и начать готовиться к следующему сезону. Но пока я полностью отключился от хоккея, хочу отдохнуть от него», — сказал Лукоянов в интервью «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» в первом раунде плей-офф КХЛ победил «Нефтехимик» (4-2), во втором — «Адмирал» (4-2). В финале Востока казанцы были сильнее «Авангарда» (4-1).