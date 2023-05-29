Афиногенов: хорошо, что в «Динамо» тот же тренерский штаб, у них правильная философия

Чемпион мира, бывший нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов высказался о решении оставить Алексея Кудашова на посту тренера бело-голубых.

«За нынешним «Динамо» слежу. Всё время смотрю матчи основной команды, за выступлениями хоккеистов из академии. У меня сын тренируется в академии. Сейчас у «Динамо» молодая команда, в прошлом сезоне провела хороший чемпионат. У этой команды ещё всё впереди. Надо набраться опыта, терпения.

Хорошо, что остался тот же тренерский штаб. Мне кажется, что они проповедуют правильную хоккейную философию. Кудашов, Козлов — они сами большие мастера хоккея, и им есть что дать молодым ребятам. Алексей Кудашов по итогам сезона говорил, что команде в серии первого раунда плей-офф с «Торпедо» не хватило физики? Мне кажется, что с физикой всё было нормально. Ребята старались, боролись до конца. Не хватило опыта и, наверное, мастерства», — сказал Афиногенов «РИА Новости».

Напомним, московское «Динамо» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступило «Торпедо» — 2-4.