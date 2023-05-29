Канадец Милан Лучич рассказал о своём будущем, он может стать НСА с 1 июля

Канадский форвард Милан Лучич после победы на чемпионате мира — 2023 прокомментировал своё будущее. Контракт 34-летнего нападающего с «Калгари Флэймз» рассчитан до конца этого сезона, и с 1 июля Милан может стать неограниченно свободным агентом.

«Я проведу следующий месяц, думая о том, каким будет следующий шаг в моей карьере и что лучше всего подходит для меня, чтобы двигаться вперёд. Сейчас главное — то, что я просто наслаждаюсь победой [на чемпионате мира].

Вы хотите оправдать ожидания в отношении того, что вам платят, и всё такое прочее. Что касается меня, то я гордый человек и я ни в коем случае не чувствую, что не заработал этого. Я определённо заработал то, что получил.

Я всё ещё хочу продолжать играть. Я здоров, чувствую себя хорошо и до сих пор наслаждаюсь игрой. Мой план состоит в том, чтобы продолжать играть. В следующие пару недель я решу, что лучше для меня», — приводит слова Лучича официальный сайт НХЛ.