Форвард Кирилл Панюков может перейти из «Ак Барса» в «Авангард»
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Нападающий Кирилл Панюков может перейти из «Ак Барса» в «Авангард», сообщает хоккейное агентство Winners на своём телеграм-канале.
«Мы ведём переговоры с хоккейным клубом «Авангард» о переходе Кирилла из «Ак Барса». Более точная информация будет позже!» — сказано в заявлении агентства.
Напомним, Панюков перешёл в «Ак Барс» в мае 2021 года в результате обмена из казахстанского «Барыса». Он подписал двухлетний контракт, а казахстанский клуб получил денежную компенсацию.
В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл 44 матча и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 24 играх. Напомним, «Ак Барс» в финальной серии уступил ЦСКА со счётом 3-4.
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