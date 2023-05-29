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«Бронза Латвии меня не удивила». Вячеслав Быков — об итогах ЧМ-2023 для латвийской сборной

«Бронза Латвии меня не удивила». Вячеслав Быков — об итогах ЧМ-2023 для латвийской сборной
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал завоевание бронзовых медалей национальной командой Латвии на чемпионате мира — 2023.

«У меня не вызвал интерес чемпионат мира без России и Беларуси. Нет, меня не удивила бронза Латвии в силу того, что благодаря Континентальной хоккейной лиге уровень латвийской сборной во многом зависел от тех игроков, которые принимали участие (в КХЛ) в своё время. И далее потенциал развития клуба, который участвовал (в КХЛ). В принципе, латыши давно уже играют, у них «Рига» — хороший клуб, поэтому я не удивлён. Не знаю, какой уровень хоккея, но сюрпризы — они всегда были и будут», — приводит слова Быкова «РИА Новости».

Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2023, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счётом 4:3 ОТ.

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