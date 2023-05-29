Экс-игрок СКА: успех Латвии на ЧМ-2023 — результат сотрудничества с Россией

Судья Всесоюзной категории, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Константин Меньшиков прокомментировал завоевание бронзовых медалей национальной командой Латвии на чемпионате мира — 2023.

«Я, конечно, рад за латвийцев. Их успех — результат того, что много лет они сотрудничали с Россией. Рижское «Динамо» играло в КХЛ, детские, юношеские, молодёжные команды из Латвии приезжали сюда на турниры. Сейчас сборная Латвии составлена из игроков, выступающих в разных странах Европы — Германии, Швейцарии, Чехии, Швеции, есть ребята из АХЛ. Из чемпионата Латвии там и нет никого. Многие прошли школу КХЛ, играли в разных лигах России. И взяли они бронзу не оттого, что оборвали связи с нашей страной, а наоборот, потому что подготовили тут игроков. Ещё Борис Михайлов в своё время говорил: чего мы, дескать, готовим в КХЛ иностранцев, они нас потом будут обыгрывать. Тренерская школа их тут развивалась — Харийс Витолиньш много лет работал в КХЛ, в сборной России с Олегом Знарком.

Витолиньш смог добиться успеха без своего напарника? У них хороший дуэт. Говорят, все идеи Знарку подавал Витолиньш, а тот умело их воплощал. Он такой волевой, харизматичный, Харийс другим силён. Любому человеку нужно с кем-то посоветоваться — не будешь же с телеграфным столбом советоваться. Поэтому важно, чтобы оба тренера в штабе дополняли друг друга.

В какой хоккей Латвия играла на чемпионате мира? Они аккуратно играли, организованно — всё-таки западная дисциплина у них в крови. Очень старались перед своими болельщиками, которые их поддерживали. Вратарь у них хороший, мастерство есть у игроков. Латвийцы готовы были к этой бронзе», — приводит слова Меньшикова «РБ Спорт».

Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2023, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счётом 4:3 ОТ.