Коньков: игра сборной Канады на ЧМ-2023 мне напомнила стиль ЦСКА в этом плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков подвёл итоги завершившегося накануне чемпионата мира — 2023.

«Мы наблюдаем, как хоккей в мире меняется. И мы видим уже по окончании чемпионата мира: сборная Германии продемонстрировала определённый класс, достаточно уверенную игру, в том числе и в финале, а сборная Латвии показала результат — впервые вышла в полуфинал, а потом завоевала бронзу. Наблюдая за этими изменениями, конечно, в это трудно поверить, даже сейчас до конца не верится, что на стадии четвертьфинала вылетели все сборные, играющие на Евротуре, —швейцарцы, шведы, чехи, финны.

Очень хочется, чтобы сборная России поскорее вернулась на международную арену и продемонстрировала своё мастерство в конкурентной среде.

Чемпионат мира хорош тем, что огромное количество молодых ребят показывают себя, свои возможности, открываются новые звёзды. Мне понравилось, что коллективы были сплочённые. Игра сборной Канады мне напомнила стиль ЦСКА в этом плей-офф. Полуфинал против латвийцев канадцы играли без подавляющего преимущества, но с какой-то уверенностью, знанием, что они в любой момент забьют и доведут дело до победы, не тратя лишних сил. То же самое было в финале против немцев, команда показала внутреннюю уверенность и заслуженно завоевала золото.

Интересно было наблюдать, как команды не смотрят на авторитетов. Выходят и играют, делают всё возможное. Скажу, что у всех четырёх полуфиналистов были хорошие шансы, чтобы бороться за звание чемпиона», — сказал Коньков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призёром, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счётом 4:3 ОТ. Германия в финале мирового первенства уступила сборной Канады (2:5).