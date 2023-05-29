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«Авангард» подтвердил переход нападающего Кирилла Панюкова из «Ак Барса»

«Авангард» подтвердил переход нападающего Кирилла Панюкова из «Ак Барса»
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Пресс-служба «Авангарда» сообщила о подписании бывшего форварда «Ак Барса» Кирилла Панюкова. Контракт с хоккеистом рассчитан на три года, казанский клуб получил денежную компенсацию.

Напомним, Панюков перешёл в «Ак Барс» в мае 2021 года в результате обмена из казахстанского «Барыса». Он подписал двухлетний контракт, а казахстанский клуб получил денежную компенсацию.

В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий провёл 44 матча и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 24 играх. Напомним, «Ак Барс» в финальной серии уступил ЦСКА со счётом 3-4.

Омский клуб в плей-офф уступил в финале Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.

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