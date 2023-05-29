Нападающий сборной Латвии Рихард Букартс установил рекорд национальной команды на ЧМ
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В матче за бронзовые медали чемпионата мира со сборной США нападающий сборной Латвии Рихард Букартс отдал три результативные передачи.
Таким образом, 27-летний форвард набрал на турнире 11 (3+8) очков и стал лучшим бомбардиром национальной команды Латвии на отдельно взятом чемпионате мира. Ранее только Лаурис Дарзиньш и Олег Знарок набирали по 10 очков на одном мировом первенстве. При этом свои 11 очков Рихард набрал в десяти матчах, тогда как Знарок в 1997 году имел 10 очков после восьми игр, а Дарзиньш в 2015 году набрал 10 очков в семи матчах.
Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2023, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счётом 4:3 ОТ.
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