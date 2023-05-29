«Этот турнир — для учебников истории». Драйзайтль — о выступлении сборной Германии на ЧМ

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира — 2023. Напомним, команда завоевала серебряные медали турнира, в финале уступив Канаде (2:5).

«Невероятно, определённо этот турнир — для учебников истории. Я очень рад за ребят. Это была отличная неделя для немецкого хоккея: серебряная медаль, олимпийская квалификация и награда чемпионата мира.

Очень жаль, что трудолюбия было недостаточно в захватывающем, напряжённом финале. Но какой потрясающий успех — серебряная медаль! Было действительно весело смотреть. В матчах на выбывание ребята показали выдающиеся результаты против команд с действительно хорошим составом.

Я уверен, что в последние дни национальная команда привлекла много новых поклонников хоккея», — приводит слова Драйзайтля Sportschau.