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«Этот турнир — для учебников истории». Драйзайтль — о выступлении сборной Германии на ЧМ

«Этот турнир — для учебников истории». Драйзайтль — о выступлении сборной Германии на ЧМ
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оценил выступление сборной Германии на чемпионате мира — 2023. Напомним, команда завоевала серебряные медали турнира, в финале уступив Канаде (2:5).

«Невероятно, определённо этот турнир — для учебников истории. Я очень рад за ребят. Это была отличная неделя для немецкого хоккея: серебряная медаль, олимпийская квалификация и награда чемпионата мира.

Очень жаль, что трудолюбия было недостаточно в захватывающем, напряжённом финале. Но какой потрясающий успех — серебряная медаль! Было действительно весело смотреть. В матчах на выбывание ребята показали выдающиеся результаты против команд с действительно хорошим составом.

Я уверен, что в последние дни национальная команда привлекла много новых поклонников хоккея», — приводит слова Драйзайтля Sportschau.

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