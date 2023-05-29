Самсонов — о травме: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал о своей травме шеи. Напомним, голкипер получил повреждение по ходу третьего матча серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:3 ОТ). На 37-й секунде второго периода он столкнулся со своим одноклубником Люком Шенном.
«Как шея? Сейчас уже нормально, последние три дня так вообще ничего не болит. Хотя бы почувствовал себя нормальным человеком, а до этого всё болело: спина, пах и шея. Но с того момента, когда получил травму, мне нужно было хотя бы дня три, чтобы я начал ей двигать. Неудачно развернулся, партнёр по команде неудачно попал. Было тяжело, два дня вообще двигать шеей не мог.
Сначала я думал, что сломал ключицу. Сразу плечо отключилось. Когда в раздевалку пришёл, начали смотреть, я понял, что с ключицей всё нормально, просто шею не повернуть. Наши доктора молодцы, сделали всё как надо. В принципе, на четвёртый матч уже мог выйти, но, как понял, в клубе не стали рисковать. МРТ ничего хорошего не показала: у меня была рана, из которой текла кровь, она могла попасть в мозг», — сказал Самсонов в интервью Sport24.
В розыгрыше Кубка Стэнли Илья провёл за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.
- 29 мая 2023
-
15:45
-
15:25
-
15:10
-
14:47
-
14:40
-
14:23
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:44
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:21
-
12:14
-
12:01
-
11:41
-
11:37
-
11:20
-
11:05
-
10:44
-
10:27
-
10:15
-
10:09
-
09:47
-
09:30
-
09:22
-
09:08
-
09:00
-
08:47