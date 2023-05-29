Рыбин: хочу, чтобы Бобровский плакал не от выхода в финал, а после выигрыша Кубка Стэнли

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который с клубом вышел в финал Кубка Стэнли.

«Можно говорить о том, что Бобровский из звезды превратился во второстепенного игрока, а затем обрёл вторую молодость. Это наиболее подходящие для Серёги слова. Великолепная игра. Я никогда не сомневался в его игре, потому что это, наверное, были стечения обстоятельств, какие-то неудачи, но не более того. Серегу знаю ещё с 2006 года как высокого профессионала. У каждого бывают не самые лучшие эпизоды в карьере. Сейчас он показывает просто сумасшедший хоккей. Может, где-то успокоился, что-то пересмотрел, в себе что-то изменил.

Чем объяснить слёзы Бобровского после заключительного матча с «Каролиной»? На его месте я бы тоже плакал. Я хочу, чтобы он плакал не от выхода в финал, а после выигрыша Кубка Стэнли. Чисто по-человечески ему хочу пожелать. Наших ребят из других команд тоже не хочется обижать, но Серёгу я лично знаю. Мы вместе играли один год. Очень с большим уважением к нему отношусь. Знаю его как профессионала и мастера своего дела. Парень, который стремился, тренировался и хотел вырваться из этого Новокузнецка, а сейчас один из лучших вратарей мира. То, что он настолько большая фигура для хоккея, – это просто безумие. Что он, что Василевский, что остальные наши ребята. Это, наверное, школа, которая работает и даёт плоды. Мы сейчас в тренде вратарей», — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».

«Пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года. Тогда в решающей серии они проиграли «Колорадо Эвеланш» (0-4).