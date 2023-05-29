«Амур» заключил контракт с 26-летним нападающим
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«Амур» заключил новый контракт с Владиславом Барулиным, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и носит двусторонний характер.
В прошлом сезоне Барулин сыграл за «Амур» 57 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. Среднее время на площадке — 14:51.
Владислав Барулин перешёл в «Амур» в результате обмена с ЦСКА в декабре 2021 года. До переезда в Хабаровск нападающий выступал за команды ВХЛ «Химик», «Дизель» и «Звезда».
Хабаровский клуб в регулярном сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.
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