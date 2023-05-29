НХЛ опубликовала места с 60-го по 51-е в топ драфта за всю историю. Там три россиянина

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своём официальном сайте запустила топ-60 рейтинга лучших выборов драфта за всю его историю. Рейтинг приурочен к 60-й годовщине драфта. Сегодня, 28 мая, опубликованы фамилии хоккеистов, занявших места с 60-го по 51-е. В этой партии оказались три россиянина — Кирилл Капризов (60-е место), Евгений Малкин (58) и Никита Кучеров (52).

Выбирали лучшие пики драфта НХЛ 13 авторов и редакторов. Каждый представил список из 60 лучших выборов драфта за всю историю: №1 получил 60 очков, №2 — 59 и так далее.

Лучшие выборы на драфте НХЛ за всю историю. Места с 60-го по 51-е:

60-е место: Кирилл Капризов (2015 год, «Миннесота Уайлд», 5-й раунд/135-й номер);

59-е место: Тео Флери (1987, «Калгари Флэймз», 8/166);

58-е место: Евгений Малкин (2004, «Питтсбург Пингвинз», 1/2);

57-е место: Гленн Андерсон (1979, «Эдмонтон Ойлерз», 4/69);

56-е место: Джером Игинла (1995, «Даллас Старз», 1/11);

55-е место: Майк Рихтер (1985, «Нью-Йорк Рейнджерс», 2/28);

54-е место: Билли Смит (1970, «Лос-Анджелес Кингз», 5/59);

53-е место: Дэйв Тэйлор (1975, «Лос-Анджелес», 15/210);

52-е место: Никита Кучеров (2011, «Тампа-Бэй Лайтнинг», 2/58);

51-е место: Грант Фюр (1981, «Эдмонтон», 1/8).