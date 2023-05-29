Защитник Канады Майерс пошутил на тему худшего состава сборной за последние 20 лет

Защитник сборной Канады Тайлер Майерс опубликовал фотографию с золотой медалью чемпионата мира по хоккею. В решающем матче канадцы обыграли сборную Германии (5:2). Многие называли этот состав Канады «худшим за последние 20 лет». Майерс отреагировал соответствующим образом.

Фото: Соцсети Майерса

«Худший состав сборной Канады в истории», — подписал фотографию защитник.

Напомним, в турнирной таблице группы В сборная Канады заняла второе место, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф «кленовые листья» были сильнее Финляндии (4:1), Латвии (4:1) и Германии (5:2). Для Канады эта победа на чемпионате мира стала 28-й в истории.

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.