Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Канады Майерс пошутил на тему худшего состава сборной за последние 20 лет

Защитник Канады Майерс пошутил на тему худшего состава сборной за последние 20 лет
Комментарии

Защитник сборной Канады Тайлер Майерс опубликовал фотографию с золотой медалью чемпионата мира по хоккею. В решающем матче канадцы обыграли сборную Германии (5:2). Многие называли этот состав Канады «худшим за последние 20 лет». Майерс отреагировал соответствующим образом.

Фото: Соцсети Майерса

«Худший состав сборной Канады в истории», — подписал фотографию защитник.

Напомним, в турнирной таблице группы В сборная Канады заняла второе место, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф «кленовые листья» были сильнее Финляндии (4:1), Латвии (4:1) и Германии (5:2). Для Канады эта победа на чемпионате мира стала 28-й в истории.

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Материалы по теме
Видео
Победная раздевалка сборной Канады после завоевания золотых медалей на ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023