Шарипзянов и ещё три игрока КХЛ получили дипломы Высшей школы тренеров

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов получил диплом Высшей школы тренеров вместе с нападающим «Амура» Дмитрием Шевченко, а также с форвардами СКА Никитой Комаровым и «Сочи» Ильдаром Шиксатдаровым.
Поздравляем нашего капитана Дамира Шарипзянова с получением диплома Высшей школы тренеров! Вручение состоялось 26 мая в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Дамир прошёл профессиональную переподготовку по программе Высшей школы тренеров «Профессиональный спорт и система подготовки высококвалифицированных спортсменов в хоккее», — сказано в обращении «Авангарда» в телеграм-канале.
Фото: Соцсети Шарипзянова
Отметим, что Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета в 2019 году окончил нынешний главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
- 29 мая 2023
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