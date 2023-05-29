«Филадельфия» готова обменять вратаря Картера Харта
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал, что клуб готов рассмотреть обмен вратаря Картера Харта.
«Вероятно, Картер будет нашим основным вратарём в будущем. Но я не в том положении, чтобы отклонять варианты. Если команды обратятся с предложением, мы выслушаем. Это моя работа как генерального менеджера. Я должен выслушать. Я сделаю то, что лучше для команды и организации», — приводит слова Бриера Philly Hockey Now.
24-летний Харт был выбран «Флайерз» на драфте 2016 года во втором раунде под общим 48-м номером. В минувшем сезоне канадец принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отразил 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.
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