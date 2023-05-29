Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» готова обменять вратаря Картера Харта

«Филадельфия» готова обменять вратаря Картера Харта
Комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал, что клуб готов рассмотреть обмен вратаря Картера Харта.

«Вероятно, Картер будет нашим основным вратарём в будущем. Но я не в том положении, чтобы отклонять варианты. Если команды обратятся с предложением, мы выслушаем. Это моя работа как генерального менеджера. Я должен выслушать. Я сделаю то, что лучше для команды и организации», — приводит слова Бриера Philly Hockey Now.

24-летний Харт был выбран «Флайерз» на драфте 2016 года во втором раунде под общим 48-м номером. В минувшем сезоне канадец принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отразил 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.

Материалы по теме
Лавиолетт: счастлив за Бобровского, он прошёл испытание временем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023