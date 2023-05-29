В The Athletic оценили шансы Сергея Фёдорова занять пост главного тренера «Коламбуса»

«Коламбус Блю Джекетс» никогда не разговаривал с главным тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым по поводу назначения россиянина на аналогичную должность в своей команде. Об этом сообщает The Athletic.

«Имя Фёдорова упоминалось в этом направлении больше месяца назад как специалиста, который может быть интригующим вариантом. Но «Блю Джекетс» никогда не рассматривали его в качестве кандидата, клуб никогда не связывался с ним и никогда не брал интервью для работы, несмотря на сообщения об обратном. Мы не исключаем, что когда-нибудь Фёдоров вернется в НХЛ, и это будет отличная история», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что клуб ведёт переговоры с Майком Бэбкоком. Если они не завершатся успехом, клуб планирует начать диалог с главным тренером ЦСКА. Отметим, что Фёдоров выступал за «Коламбус» с 2005 по 2008 год.