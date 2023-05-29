Форвард США Готье: попросил Рантанена сделать фото после матча, он один из лучших в НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» и сборной США Каттер Готье признался, что попросил форварда сборной Финляндии Микко Рантанена сделать фотографию после матча команд на чемпионате мира по хоккею.

«Сыграть против такого хоккеиста, который недавно выиграл Кубок Стэнли, у него статус одного из лучших игроков в НХЛ… На самом деле я попросил его сделать совместную фотографию после матча США и Финляндии, потому что не каждый день выходишь на лёд с таким звёздным хоккеистом, поэтому это было довольно круто», — приводит слова Готье пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

19-летний Каттер Готье на турнире набрал 9 (7+2) очков в 10 матчах. У 26-летнего Микко Рантанена 9 (0+9) очков в восьми матчах.