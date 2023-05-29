Раскрыта часть нововведений, которые ждут КХЛ в сезоне-2023/2024

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский рассказал об изменениях, которые лига получит перед стартом сезона-2023/2024.
«Пока мы не можем раскрывать всех деталей. В новом сезоне КХЛ будет много интересных изменений и правил. Лига всё опубликует, как мы получим согласие от клубов. Раскрою вам некоторые из них.
Во-первых, мы хотим добавить интенсивности игре. Теперь нельзя будет останавливаться за воротами и затягивать игру. Эти изменения мы опробовали в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) в сезоне-2022/2023, и всем клубам понравилось. Также клубам разослали информацию о перекрёстном плей-офф.
Чтобы хоккей был интересным и было как можно больше шайб, добавили ещё несколько предложений, но их пока не могу озвучивать. Связано ли это с игрой в неравных составах? Не могу сказать. Но изменения в хоккейной Лиге чемпионов нравятся, всё делается для повышения результативности. Хоккей — это голы», — приводит слова Каменского Legalbet.
- 29 мая 2023
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