«С трудом вышел на третий период». Лукоянов — о седьмом матче с ЦСКА в Кубке Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов рассказал, что через боль сыграл в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (3-4).

«Все с травмами играли, да. В седьмом матче я с трудом вышел на третий период. Я уже не играл в равных составах, выходил только на меньшинство. Потянул мышцу в одном из моментов, даже отталкиваться нормально уже не мог. В равных составах мне на льду уже было делать нечего. В таких сериях без травм не обходится. Времени на восстановление нет, и все эти болячки накапливаются, потом выстреливают в какой-то момент. Большой респект всем нашим ребятам, которые играли с повреждениями и отдали все силы на льду.

Не было мыслей поберечь себя? А какой смысл в этом? Это финал, решающие матчи – нужно отдать все последние силы, всё вытащить из себя. Где-то внутри себя понимаешь, что такого шанса больше может и не быть, поэтому даже не думаешь, продолжать играть или нет. Ответ только один – продолжать», – приводит слова Лукоянова «Спорт Бизнес Online».