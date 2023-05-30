«Вегас» разгромил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.
НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
30 мая 2023, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Каррье (Колесар) – 03:41 (5x5) 0:2 Карлссон (Руа, Смит) – 10:25 (5x4) 0:3 Колесар (Каррье, Мартинес) – 14:00 (5x5) 0:4 Маршессо (Барбашёв, Хаг) – 30:25 (5x5) 0:5 Карлссон (Амадио) – 42:06 (5x5) 0:6 Амадио (Карлссон, Смит) – 52:25 (5x5)
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