«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.
Для «Вегаса» это второй финал в истории клуба. В 2018 году «Голден Найтс» в финальной серии сражались за трофей с «Вашингтон Кэпиталз», однако уступили. Счёт в серии тогда был 4:1 в пользу «Вашингтона».
Напомним, благодаря сегодняшней победе «Вегас» выиграл серию со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли на этот раз соперником команды будет «Флорида Пантерз», оказавшаяся сильнее «Каролины» в полуфинальной серии.
По ходу сегодняшнего матча российский форвард Иван Барбашёв отметился ассистом.
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