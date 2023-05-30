«Вегас» стал 3-й командой за 90 лет с 2 выходами в финал Кубка Стэнли за первые 6 сезонов

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.
«Вегас» стал третьей командой за последние 90 лет с двумя выходами в финал Кубка Стэнли за первые шесть сезонов с момента образования клуба. «Голден Найтс» также стали восьмым коллективом в истории лиги, выходившим в финал турнира два или более раз. Ранее это удавалось «Эдмонтону», «Рейнджерс», «Бостону», «Оттаве», «Торонто», «Монреалю» и «Сент-Луису».
Напомним, в составе победителей дублем отличился Вильям Карлссон, ещё по одной шайбе в свой актив записали Уильям Каррье, Киган Колесар, Джонатан Маршессо, а также Майкл Амадио. Российский нападающий Иван Барбашёв отметился по ходу встречи результативной передачей.
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