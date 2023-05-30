В этом сезоне появится новый обладатель Кубка Стэнли

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

Благодаря сегодняшней победе «Вегас» выиграл серию со счётом 4-2. В финале Кубка Стэнли соперником команды будет «Флорида Пантерз», оказавшаяся сильнее «Каролины» в полуфинальной серии.

Таким образом, у Кубка Стэнли будет новый обладатель трофея. Теперь титул завоюет команда, которая никогда его не выигрывала. Ранее «Вегас» (2018) и «Флорида» (1996) по разу выходили в финал Кубка Стэнли, но ещё не выигрывали этот трофей.

Напомним, что основным голкипером «Флориды» является Сергей Бобровский, а за «Вегас» играет нападающий Иван Барбашёв.