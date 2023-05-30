Невероятное спасение Джейка Эттингера по ходу матча с «Вегасом». Видео

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

В одном из эпизодов по ходу матча американский голкипер «Далласа» Джейк Эттингер совершил невероятный сейв. Игроки «Вегаса» атаковали ворота соперника, удар с убойной дистанции наносил канадский форвард Николя Руа, однако Эттингер сумел вытянуться и отразить бросок ловушкой.

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Напомним, по ходу матча голкипер хозяев совершил 23 спасения. В финале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Флоридой Пантерз», оказавшейся сильнее «Каролины» в полуфинале.