Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Невероятное спасение Джейка Эттингера по ходу матча с «Вегасом». Видео

Невероятное спасение Джейка Эттингера по ходу матча с «Вегасом». Видео
Комментарии

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился шестой матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась разгромной победой гостей со счётом 6:0, благодаря чему они вышли в финал Кубка Стэнли.

В одном из эпизодов по ходу матча американский голкипер «Далласа» Джейк Эттингер совершил невероятный сейв. Игроки «Вегаса» атаковали ворота соперника, удар с убойной дистанции наносил канадский форвард Николя Руа, однако Эттингер сумел вытянуться и отразить бросок ловушкой.

ВИДЕО

Напомним, по ходу матча голкипер хозяев совершил 23 спасения. В финале Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Флоридой Пантерз», оказавшейся сильнее «Каролины» в полуфинале.

Материалы по теме
Расписание финала Кубка Стэнли — 2023 с участием «Вегаса» и «Флориды»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023