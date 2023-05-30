Вратаря «Вегаса» Хилла признали 1-й звёздой матча с «Далласом». У него 2-й шат-аут

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл оформил шат-аут в шестом матче финала Западной конференции с «Даллас Старз» (6:0, 4-2). 27-летний хоккеист был признан первой звездой матча. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Отметим, что Хилл начинал плей-офф в качестве сменщика Лорана Броссуа, получившего травму по ходу серии с «Эдмонтон Ойлерз». В 11 матчах Кубка Стэнли нынешнего сезона (10 в старте) у Хилла 7 побед и 3 поражения. Канадец отразил 93,7% бросков при показателе полезности 2,07. Сменщиком Хилла выступает двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик.

В финале Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первый матч противостояния состоится 4 июня.