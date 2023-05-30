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Мэттью Ткачук назвал лучшие хоккейные советы от своего отца Кита Ткачука

Мэттью Ткачук назвал лучшие хоккейные советы от своего отца Кита Ткачука
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук рассказал о лучшем совете, который получил от своего отца. Кит Ткачук провёл свыше 1200 матчей в Национальной хоккейной лиге.

«Отец всегда говорил мне о двух вещах. Он просил, чтобы я сражался до последнего и был хорошим партнёром по команде. Он требовал, чтобы я относился правильно к тренерам и был добр ко всем, кто выходит на лёд. Считаю, что это помогло мне на первых порах в НХЛ», — приводит слова Ткачука пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

25-летний Ткачук в 79 матчах регулярного чемпионата набрал 109 (40+69) очков при показателе полезности "+29". В плей-офф У Мэттью 21 (9+12) очко в 16 матчах. В финальной серии Кубка Стэнли «Пантерз» сыграют с «Вегас Голден Найтс».

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