Морис — о Бобровском: Сергей заработал каждый чёртов пенни в этом плей-офф Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис считает, что вратарь команды Сергей Бобровский своей игрой в плей-офф Кубка Стэнли полностью оправдывает многомиллионный контракт.

«Сергей вернулся в строй после болезни перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз», где нам было необходимо побеждать. После этой игры оставалось ещё два матча до завершения регулярного чемпионата. На ту встречу я выбрал основным Алекса Лайона, и в том матче он отлично сыграл. Сергей отреагировал позитивно, и это о многом говорит.

В пятом матче серии с «Бостоном» я решился оставить Алекса в запасе и выпустил Бобровского. Это был момент «сделай или умри», мы выиграли ту игру. Мы чувствовали, что сможем победить, но наш нужна была помощь Боба: было важно, чтобы он сыграл так, как раньше. В решающее время плей-офф Сергей вышел на лёд и заработал каждый чёртов пенни своего контракта. Он взял на себя это бремя. Таким игрокам нужно давление для начала творчества», — приводит слова Мориса The Athletic.