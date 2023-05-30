Морис — о Бобровском: Сергей заработал каждый чёртов пенни в этом плей-офф Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис считает, что вратарь команды Сергей Бобровский своей игрой в плей-офф Кубка Стэнли полностью оправдывает многомиллионный контракт.
«Сергей вернулся в строй после болезни перед матчем с «Вашингтон Кэпиталз», где нам было необходимо побеждать. После этой игры оставалось ещё два матча до завершения регулярного чемпионата. На ту встречу я выбрал основным Алекса Лайона, и в том матче он отлично сыграл. Сергей отреагировал позитивно, и это о многом говорит.
В пятом матче серии с «Бостоном» я решился оставить Алекса в запасе и выпустил Бобровского. Это был момент «сделай или умри», мы выиграли ту игру. Мы чувствовали, что сможем победить, но наш нужна была помощь Боба: было важно, чтобы он сыграл так, как раньше. В решающее время плей-офф Сергей вышел на лёд и заработал каждый чёртов пенни своего контракта. Он взял на себя это бремя. Таким игрокам нужно давление для начала творчества», — приводит слова Мориса The Athletic.
- 30 мая 2023
-
10:13
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:27
-
07:07
-
06:45
-
06:15
-
06:08
-
05:59
-
05:59
-
05:52
-
05:49
-
05:39
-
04:44
-
04:12
-
01:42
- 29 мая 2023
-
23:35
-
22:50
-
22:18
-
21:50
-
21:20
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
18:50
-
18:20
-
17:50
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
15:45
-
15:25