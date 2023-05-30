«Авангард» обменялся хоккеистами с «Амуром»

«Амур» на своём сайте объявил об обмене с «Авангардом», в результате которого в Хабаровск переезжает 19-летний нападающий Александр Лазарев, а омский клуб возвращает права на местного воспитанника Илью Дервука.

«Соглашение с Александром Лазаревым рассчитано до конца сезона 23/24 и носит двусторонний характер. В прошлом сезоне Лазарев выступал в МХЛ за команду «Тюменский Легион», набирая в среднем за игру один балл по системе «гол+пас». В 47 матчах нападающий заработал 47 очков (24+23). Благодарим Илью Дервука за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы «Амура».

«Амур» прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги завершил на 10-м месте Восточной конференции.