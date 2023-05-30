Тренер «Торпедо»: игроки должны радоваться игре, это их любимая работа

Ассистент главного тренера «Торпедо» Михаил Васильев рассказал, что хоккеисты команды не долго привыкали к требованиям тренерского штаба Игоря Ларионова.

«Долго ли команда привыкала к нашим требованиям? Игроки недолго привыкали, требования у нас очень простые: играть в хоккей, получать удовольствие. Когда выходите на лёд, вы должны знать, что это ваша любимая работа, которую вы умеете делать. К этому привыкнуть можно моментально, игроки должны радоваться игре, а не отрабатывать определённые повинности. В хоккей по определению нельзя играть по шаблону, в хоккей надо именно играть», — сказал Васильев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Михаилом Васильевым читайте в скором времени на «Чемпионате»